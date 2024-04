NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia im Rahmen einer Überarbeitung seines Bewertungsmodells auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Wenn die sich derzeit verbessernde Auftragslage in einer positiven Umsatzdynamik im zweiten Halbjahr niederschlage, könnte der Telekomindustrie-Ausrüster in einigen Geschäftsbereichen bis zum vierten Quartal zum Wachstum zurückkehren, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl;