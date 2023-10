ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nokia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,90 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebit) im dritten Quartal habe der Netzwerkausrüster enttäuscht, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Finnen agierten in einem schwierigen Umfeld./ajx/jha/;