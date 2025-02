NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 4,20 auf 4,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die guten Wachstumsaussichten im Netzwerk-Infrastrukturgeschäft dürften durch höhere Investitionen in diesem Bereich, ungünstige regionale Entwicklungen bei Mobile Networks und eine geringere Erholung bei Nokia Technologies zunichtegemacht werden, schrieb Analyst Janardan Menon in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf 2025. Der Gegenwind für die Margen begrenze das Aufwärtspotenzial./gl/ag;