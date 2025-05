NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 66 auf 65 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Es sei noch zu früh für eine konstruktivere Haltung, schrieb Piral Dadhania am Dienstag. Der US-Sportartikelkonzern befinde sich noch immer in der Phase des abzubauenden Lagerbestands./rob/ajx/edh;