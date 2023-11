NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike angesichts einer monatlichen Betrachtung des US-Sportartikelmarktes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 134 US-Dollar belassen. Stabile Verbraucherausgaben und eine bessere Bestandskontrolle seien gute Anzeichen für das Weihnachtsgeschäft, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/he;