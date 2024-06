NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle vor Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 86 Franken belassen. Analyst David Hayes sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie das Risiko einer Enttäuschung, wenn der Lebensmittelkonzern Ende Juli seine Resultate vorstellt. Seine unter dem Konsens liegenden Erwartungen spiegelten nur begrenzte Verbesserungen in den USA, anhaltende Boykotte westlicher Marken im Nahen Osten und Südostasien sowie eine schwache Nachfrage in China wider./tih/ajx;