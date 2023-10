NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 97 Franken belassen. Die Kennziffern des Nahrungsmittelkonzerns hätten die durchschnittlichen Analystenerwartungen verfehlt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/tih;