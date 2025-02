NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle nach der Veröffentlichung von Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 93 Franken belassen. Es sei ein gewisser Trost, dass der Nahrungsmittelkonzern den Ausblick auf 2025 ungeachtet starker Preissteigerungen für Kaffee und Kakao beibehalten habe, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he;