NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 93 Franken auf "Outperform" belassen. Der neue Chef Laurent Freixe habe überzeugt, schrieb Analyst James Edwardes Jones am Dienstag in seinem Kommentar zum Kapitalmarkttag. Er hätte sich allerdings gewünscht, dass die Schweizer mittelfristig etwas konservativer geplant hätten als mit den aus ihrer Sicht realistischen vier Prozent Umsatzwachstum./ag/jha/;