NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Der Start ins Jahr dürfte für den Lebensmittelkonzern mau gewesen sein, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter anderem hätten widrige Wechselkurse auf den Ergebnissen gelastet. Hinzu kämen "technische Faktoren" wie die Zeitpunkte des Osterfestes und des chinesischen Neujahrsfestes./bek/la;