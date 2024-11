NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern wolle sich auf weniger und dafür erfolgversprechendere Initiativen konzentrieren, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings werde eine nur langsame Erholung erwartet./tih/ajx;