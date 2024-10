NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 100 Franken auf "Market-Perform" belassen. Die Absatzvolumina der meisten europäischen Konsumgüterkonzerne seien in den USA in den zwei Wochen bis Mitte Oktober schwach gewesen, schrieb Analyst Callum Elliott in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Nestle habe sich stabilisiert, die Preise seien aber gesunken. Elliott erinnerte aber daran, dass die Schweizer hohe Umsatzanteile außerhalb der beobachteten Kategorien erzielten./ag/mis;