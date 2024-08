NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle anlässlich eines Wechsels an der Führungsspitze auf "Hold" mit einem Kursziel von 87 Franken belassen. Angesichts eines zunehmend schwierigen Jahres für den Nahrungsmittelkonzern komme der Rücktritt von Konzernchef Mark Schneider nicht ganz überraschend, schrieb Analyst David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Aufgrund steigender Rohstoffkosten und einer sich abzeichnenden Preisanpassung sowie des angekündigten Wechsels an der Konzernspitze könnte Nestle beim Kapitalmarkttag am 19. November von seiner aktuellen Margenzielspanne für 2025 abrücken./edh/he;