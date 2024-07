NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 86 auf 87 Franken angehoben. Nach dem bisher schwachen Kursverlauf 2024 sieht Analyst David Hayes in seinem Kommentar vom Dienstagabend kaum noch Korrekturrisiken bei den Schweizern. Ihr Wachstumsziel sei zu ambitioniert, aber dies spiegle sich in den Schätzungen inzwischen wider./ag/zb;