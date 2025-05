Nestlé 87.62 CHF -1.27% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 90 auf 87 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Lebensmittelkonzern wiege der Gegenwind durch Wechselkursentwicklungen das organische Wachstum auf, schrieb Fulvio Cazzol in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Experte sieht hier eine Belastung im laufenden Jahr und passte seine Schätzungen an./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2025 / 18:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.