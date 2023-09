MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Nestle angesichts eines Zukaufs in Brasilien auf "Add" mit einem Kursziel von 114 Franken belassen. Laut Analyst Andreas von Arx passt die Übernahme des Mehrheitsanteils an dem Premium-Schokoladenhersteller Grupo CRM strategisch gut zum wachsenden Engagement des Nahrungsmittelkonzerns in den Schwellenländern. Sie könnte Nestle einen Vorsprung gegenüber Mondelez in einem wichtigen Wachstumsmarkt in der Schokoladenkategorie verschaffen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da jedoch der Kaufpreis nicht genannt wurde, sei es schwierig den Wert für die Aktionäre zu beurteilen./ck/tih;