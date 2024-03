FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nemetschek nach detaillierten Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Fokus habe auf dem Ausblick für 2024 und 2025 des auf die Bauindustrie fokussierten Softwarekonzerns gelegen, schrieb Analyst Nicolas Herms in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei habe die Aufmerksamkeit auch Kommentaren zu den Endmärkten und den Fortschritten im Abonnement/SaaS(Software as a service)-Übergang gegolten, um ein klareres Bild der bevorstehenden Entwicklung zu erhalten./ck/mis;