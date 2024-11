NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für National Grid nach Halbjahreszahlen von 1.125 auf 1.150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisprognose 2025 habe sich für den Stromnetzbetreiber verbessert, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/he;