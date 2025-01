NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 513 auf 523 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Derald Goh passte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Rückversicherer an das Gewinnziel von 6 Milliarden Euro für 2025 an, das er trotz der potenziellen Belastungen durch die Brände in Los Angeles für sicher erreichbar hält./mis/la;