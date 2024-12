NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re angesichts der Ziele für das kommende Jahr mit einem Kursziel von 513 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der für 2025 angepeilte Nettogewinn von 6 Milliarden Euro liege über dem Konsens, schrieb Analyst Derald Goh am Freitag. Neue Details zum diesjährigen Ergebnis gebe es bislang aber nicht. Diese könnten ein Schwerpunkt werden in einer Analystenkonferenz./tih/ag;