NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 501 auf 513 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der generelle Geschäftstrend bei dem Rückversicherer bleibe stark - trotz schwerer Schäden, die es im dritten Quartal durch Naturkatastrophen gegeben habe, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit werde die Messlatte für 2025 hoch gelegt. Er senkte zwar seine Schätzungen für das laufende Jahr, erhöhte sie aber für die kommenden beiden Jahre./tih/mis;