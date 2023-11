NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re auf "Overweight" belassen. Die seit Jahresbeginn starke Kursentwicklung der europäischen Rückversicherer sei gerechtfertigt und sollte auch noch weitergehen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. 2023 hätten die Unternehmen endlich deutliche Preiserhöhungen durchgesetzt, was sich 2024 fortsetzen dürfte. Neben Munich Re empfiehlt Hossain auch Hannover Rück und Swiss Re mit "Overweight"./gl/edh;