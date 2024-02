FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Munich Re nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 395 Euro belassen. Der Fokus liege auf der deutlich erhöhten Dividende, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Auszahlung sei mit 15 Euro höher als die am Markt erwarteten 12,50 Euro. Die Gesamtrendite der Aktie bleibe aber wenig verlockend im Vergleich zu dem, was Anleger anderswo im Sektor erzielen könnten./tih/mis;