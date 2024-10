NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU nach detaillierten Quartalszahlen von 370 auf 390 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Triebwerksbauer habe erneut die Erwartungen übertroffen und die Prognose angehoben, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit dem Kapitalmarkttag Ende November stehe der nächste Kurstreiber in den Startlöchern./niw/mis;