NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 295 auf 265 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Trotz kurzfristiger Unsicherheit sei das Verhältnis von Chancen und Risiken der Aktie des Triebwerkbauers vorteilhaft, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine seit Juli schwache Kursentwicklung im Vergleich mit Safran liege wohl an einer außerplanmäßigen Inspektion von Triebwerken, die Pratt & Whitney in Kooperation mit MTU produziere. Deshalb kürzte er seine Gewinn- und Cashflow-Schätzungen für mehrere Jahre./tih/edh;