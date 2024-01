LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU von 196 auf 211 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Sie bleibe auch für 2024 dabei, die Safran-Aktie dem MTU-Papier vorzuziehen, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den beiden Werten aus der Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Der Triebwerksbauer dürfte deutlich aufwerten, sobald es mit Blick auf die GTF-Triebwerke keine weiteren Risiken mehr gebe. Trotzdem sehe sie in Europa bei Safran und Rolls-Royce deutlich bessere Investmentchancen im Wartungs- und Ersatzteilgeschäft./ck/edh;