NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU von 380 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am 29. November dürfte der Triebwerksbauer für 2025 ein Umsatz- und operatives Ergebniswachstum (Ebit) von jeweils rund 15 Prozent in Aussicht stellen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Zum Barmittelzufluss werde sich MTU wohl nicht äußern./gl/he;