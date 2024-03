ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 215 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Erste Signale des Triebwerkherstellers für 2024 erschienen ihm übermäßig vorsichtig, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Analystenkonferenz sei aber insgesamt positiv gewesen, auch was die GTF-Problematik anbelange./ag/gl;