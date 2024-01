NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach aktuellen Daten des US-Forschungs- und Analytik-Dienstleisters Iqvia auf "Overweight" belassen. Die Umsatzdynamik des Biotech-Unternehmens mit dem Antikörper Monjuvi im November habe sich im Vergleich zum Vormonat verschlechtert, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine diesbezügliche Umsatzprognose liege allerdings schon am unteren Ende der Unternehmenszielspanne./edh/gl;