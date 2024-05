NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach der Entwicklerkonferenz des Softwareherstellers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Analyst Rishi Jaluria zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine positive Bilanz und verwies auf das Engagement des Unternehmens für die Beibehaltung der KI-Führerschaft in verschiedenen Kategorien. So könne die Daten- und Analyse-Plattform Fabric den entsprechenden Markt von Grund auf verändern./la/he;