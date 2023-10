NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Er rechne mit einem Umsatz des Reifenherstellers in Höhe von circa 7,1 Milliarden Euro, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Michelin sei zwar ein qualitativ hochwertiges Unternehmen mit einer starken Marktpositionierung und einer robusten Geschäftsentwicklung. Bei der von ihm erwarteten, bevorstehenden strukturellen Produktionserholung in der Branche aber bevorzuge er ein reines Autozulieferer-Engagement gegenüber Michelin./la/he;