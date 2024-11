NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill äußerte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie optimistisch dazu, dass Clara Shih als Leiterin einer neuen B2B-Geschäftseinheit für Künstliche Intelligenz verpflichtet wurde. Er glaubt, dass ihre bei Salesforce gesammelte Erfahrung bei der Entwicklung von KI-Tools von Vorteil sein wird. Meta bleibt in seinen Augen ein "Top-KI-Gewinner"./tih/mis;