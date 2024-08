NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Das KI-Sprachmodell Llama eröffne dem Internetkonzern ein bedeutendes Geschäftsfeld, dem der Markt aktuell noch gar keinen Wert zuschreibe, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/mis;