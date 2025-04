NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Der Social-Media-Konzern mache große Fortschritte in der Monetarisierung des generativen Sprachmodells namens LlamaCon, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Llama sei nach wie vor das bevorzugte Open-Source-Modell mit zahlreichen Neuerungen./bek/gl;