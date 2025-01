NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Fachkonferenz der US-Bank mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Overweight" belassen. Nach Angaben des Pharma- und Spezialchemiekonzerns ist die Phase des Lagerabbaus bei den Kunden von Merck größtenteils abgeschlossen, schrieb Analyst Richard Vosser in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dies zeige sich darin, dass die Kunden zu ihrem normalen Bestellverhalten zurückkehrten. Zudem habe sich die Qualität des Auftragseingangs verbessert. Die Auftragserholung sei weitgehend auf Verbrauchsmaterialien zurückzuführen, wenngleich auch das Gerätegeschäft eine Verbesserung gegenüber dem Vorquartal aufweise./la/ag;