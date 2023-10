NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Detaillierte Studiendaten zu den Konkurrenzprodukten Padcev und Keytruda zur Behandlung von Blasenkrebs bestätigten die Risiken mit Blick auf den Umsatz mit dem entsprechenden Medikament Bavencio der Merck KGaA, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Bis zu 50 Prozent dieser Erlöse könnten 2027 wegfallen./la/ajx;