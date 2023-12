FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Merck KGaA von 176 auf 154 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Misserfolg des Multiple-Sklerose-Mittels Evobrutinib in Phase III sei ein schwerer Fehlschlag, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Überraschend war das Scheitern aufgrund der fehlenden Verbesserung der Wirksamkeit gegenüber dem Vergleichspräparat. Zuvor war eher die Verträglichkeit kritisiert worden." Nun müsse Merck mit seiner Pipeline von Produkten in einer späten Entwicklungsphase Vertrauen zurückgewinnen. Ab 2023 erwartet Spengler neue Wachstumsimpulse aus dem Halbleiter- und Life-Science-Geschäft./gl/edh;