ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Chef der Sparte Life Science rund um das Laborbedarfgeschäft des Pharmakonzerns habe in einem Gespräch einen optimistischen Ausblick für das Segment geliefert, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Demnach habe das Geschäft mittel- und langfristig enormes Wachstumspotenzial. Schon jetzt setze sich die Erholung der Kundennachfrage schrittweise fort./niw/gl;