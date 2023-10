NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA nach zuletzt vorsichtigen Aussagen von Sartorius auf "Buy" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Diese hätten ihn nicht überrascht, schrieb Analyst Brian Balchin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aussagen von Sartorius hätten den Merck-Kurs belastet, die Darmstädter hätten jedoch zuvor einen eher konservativen Ausblick gegeben und seien auch weniger als Sartorius auf dem chinesischen Markt aktiv./bek/he;