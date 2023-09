NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi beleuchtete in einer am Montag vorliegenden Studie die Eigenschaften des neuen CLA-Konzepts, das Mercedes auf der IAA vorgestellt habe./ajx/mis;