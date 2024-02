NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Eckdaten für 2023 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Entwicklung des freien Mittelzuflusses im Industriegeschäft liege deutlich über der Markterwartung, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Rest der Geschäftszahlen dürfte aber eher auf dem Niveau der Erwartungen liegen./mis/tih;