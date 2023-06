NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Kosteneffizienz des Autobauers werde am Markt nicht ausreichend gewürdigt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie stütze schon jetzt das neue Margenziel von 12 Prozent. Im Vergleich zu Konkurrent BMW werde die Aktie mit einem Abschlag gehandelt. Das Management sollte das Vertrauens-Defizit mit seiner Strategie aber überbrücken./niw/tih;