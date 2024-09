HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 93 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Marc-Rene Tonn passte sein Bewertungsmodell in seinem am Montag vorliegenden Kommentar an die Gewinnwarnung der Stuttgarter an. Die Aktienbewertung bleibe aber attraktiv./ag/ajx;