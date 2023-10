NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH von 870 auf 835 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Luxusgüterhersteller habe ihre Prognose verfehlt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen der Franzosen. LVMH kehre zurück auf den Normalisierungspfad./ajx/ti;