NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 900 auf 800 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im Luxusgütersektor habe im zweiten Quartal die Zahl der Ergebnisse unter den Erwartungen im Vergleich zu denen über den Prognosen zugenommen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei hätten die defensiveren Werte tendenziell besser abgeschnitten./edh/jha/;