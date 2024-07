ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH auf "Neutral" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Die gern übersehene, aber wichtige Wein- und Spirituosensparte des Luxusgüterkonzerns könnte für weitere negative Überraschungen sorgen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Gründe dafür seien unter anderem ein zunehmender Wettbewerb in den USA./gl/tih;