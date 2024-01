NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 790 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine gänzlich unerwartete Erholung des Segments Weine & Spirituosen. Das habe das Wachstum des Luxusgüterherstellers gestützt./bek/tih;