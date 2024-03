NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 695 auf 790 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem höheren Kursziel reagierte Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie auf die breite Markterholung der Aktien europäischer Konsumgüterhersteller seit Jahresbeginn./bek/he;