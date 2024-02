LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 800 auf 825 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die zuletzt soliden Resultate des Konzerns und von Richemont zeigten, dass das Ende des Abwärtszyklus im Luxusgütersektor sich nähere, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch bleibt sie vorsichtig, da die Konsumnachfrage im ersten Halbjahr 2024 niedrig bleiben sollte. Bei LVMH rechnet sie trotz eines begrenzten Margenrisikos mit einer schwachen Umsatzentwicklung in den ersten beiden Quartalen. Für die Aktie sei das Aufwärtspotenzial nach der Rally damit begrenzt. Sie zieht Richemont vor, auch wegen der besseren Umsatzdynamik./tav/jha/;