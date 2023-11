FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa nach Zahlen von 13 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Fluggesellschaft habe dank eines Rekordsommers ein erfolgreiches drittes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management bleibe zuversichtlich und behalte seine Ziele bei. In seinem Modell für die Aktie reduzierte der Experte allerdings den Bewertungsmultiplikator./tih/he;